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Пандемия COVID-19

Швейцария отменит с 17 февраля большинство коронавирусных ограничений

Ношение масок и наличие ковид-сертификатов больше не потребуется для посещения магазинов, ресторанов, культурных заведений и другие общественных мест

ЖЕНЕВА 16 февраля. /ТАСС/. Швейцария отменит с 17 февраля большинство социальных ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавируса. Об этом в среду сообщило правительство страны.

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Согласно решению, ношение масок и наличие ковид-сертификатов больше не потребуется для посещения магазинов, ресторанов, культурных заведений и другие общественных мест. Также станут недействительными требование носить маски на рабочем месте и рекомендация работать из дома.

"Эпидемическая ситуация продолжает развиваться позитивно. Благодаря высокому уровню иммунитета среди населения маловероятно, что система здравоохранения будет перегружена, несмотря на сохраняющийся высокий уровень циркуляции вируса", - отмечается в распространенном коммюнике, в котором подчеркивается, что в стране "созданы условия для быстрой нормализации социальной и экономической жизни".

Средства защиты органов дыхания все же еще надевать до конца марта при пользовании общественным транспортам и во время посещения медучреждений. Сдавшие положительный тест на коронавирус по-прежнему должны соблюдать карантин.

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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