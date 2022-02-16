Потепление до плюс 5 градусов и усиление ветра до 15-20 м/с ожидается в ЦФО 17 февраля

ТАСС, 16 февраля. Усиление ветра до 15-20 м/с и потепление до плюс 5 градусов ожидается 17 февраля в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Калужской, Смоленской, Тамбовской областях. Местами пройдет мокрый снег, дождь, сообщается в среду на сайтах региональных управлений МЧС.

Предупреждения об ухудшении погодных условий 17 февраля распространили пресс-службы управлений МЧС по Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Смоленской, Тамбовской, Тверской областям. В этих регионах в четверг ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. "Ночью и днем небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. <...> Ветер южной четверти 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/ с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Белгородской области.

В Ярославской и Орловской областях непогода прогнозируется с вечера 16 февраля, при этом в Орловском регионе порывистый ветер может сохраняться вплоть до субботы. "19 февраля ночью местами небольшой мокрый снег, днем осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный, <...> местами порывы 15-20 м/с", - отмечено на сайте ГУ МЧС по Орловской области.

О неблагоприятных погодных условиях в других регионах на данный момент не сообщается. Фактически на всей территории ЦФО, по данным местных гидрометцентров, 17 февраля прогнозируется потепление в дневные часы до нуля - плюс 5 градусов, местами пройдет снег, мокрый снег, дождь. По информации сайта Гидрометцентра России, это связано с влиянием атмосферных фронтов глубокого циклона с центром над Балтийским морем, которые будут перемещаться с запада на восток округа.