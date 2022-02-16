Госдума приняла в I чтении законопроект о лишении свободы на срок до 12 лет за пытки

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за пытки, совершенные представителями власти, а также об уточнении данного понятия в российском законодательстве.

Законопроектом ст. 286 Уголовного кодекса РФ о превышении должностных полномочий дополняется положением, по которому пытки со стороны в том числе сотрудников правоохранительных органов будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

В законопроекте, авторами которого выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, также дано определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года. "В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", - пояснил журналистам Крашенинников.

Помимо этого, в ст. 302 "Принуждение к даче показаний" УК РФ вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа. Глава комитета Госдумы пояснил, что "это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ".

"Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей. Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями", - сказал журналистам Крашенинников.

Депутат выразил уверенность в том, что "сотрудники правоохранительных органов имеют достаточно полномочий для эффективной борьбы с преступностью и для поддержания порядка в местах лишения свободы". "Неумение эффективно пользоваться этими полномочиями или неуемное служебное рвение, приводящие к нарушению законности, в том числе к пыткам заключенных, формирует отрицательное отношение общества к правоохранительной системе. Исключение из правоприменительной практики этих уродливых явлений - задача данного законопроекта", - резюмировал он.