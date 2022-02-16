Детский "Кванториум" и медвуз в Дагестане будут развивать исследовательскую деятельность

МАХАЧКАЛА, 16 февраля. /ТАСС/. Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ) и детский технопарк "Кванториум" в Махачкале подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе для совершенствования олимпиадной и исследовательской деятельности учащихся. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки Дагестана.

"В основу двухстороннего сотрудничества ляжет совместная работа по освоению цифровых образовательных лабораторий медико-биологической и экологической направленностей в рамках деятельности детского технопарка и Центра перспективного развития медицины и технологических инициатив ДГМУ", - говорится в сообщении.

Соглашение с главным медицинским вузом республики заключено в рамках профориентационной работы. "Оно позволит развить и совершенствовать олимпиадную и исследовательскую деятельность учащихся. Считаем, что плодотворные результаты сотрудничества не заставят себя долго ждать",- цитирует пресс-служба директора СОШ № 61 Кайтмаза Дибирова.

Для студентов и специалистов вуза была организована экскурсия по технопарку. Восьмиклассники совместно с педагогом "Биоквантума" показали умение работать с цифровыми биологическими лабораториями.

Детский технопарк "Кванториум" на базе СОШ № 61 Махачкалы создан в 2021 году в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".