Трутнев: в Приморье часто задерживают передачу "дальневосточных гектаров" в собственность

ТАСС, 16 февраля. Приморский край находится на первом месте среди регионов Дальнего Востока по числу задержек при передаче "дальневосточных гектаров" в собственность. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В январе во время совещания по итогам социально-экономического развития Приморского края в 2021 году полпред озвучил проблему: муниципальные чиновники в регионе задерживают рассмотрение заявок на получение в собственность "дальневосточного гектара", а потом отказывают гражданам из-за превышения срока рассмотрения.

"Приморье на первом месте, к сожалению. Называть сейчас фамилии чиновников муниципалитетов не буду, потому что я попросил руководство Генеральной прокуратуры Российской Федерации все это проверить. И если там будет установлена вина конкретных муниципальных служащих, отвечать они будут не в дисциплинарном порядке, а в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вице-премьер отметил, что "за такие вещи надо спрашивать жестко". "Мы людям сказали, что поможем безвозмездно получить участки, дать возможность построить дом, заниматься сельским хозяйством, какие-то другие проекты. То есть просто получить доход для вашей семьи. А потом приходят такие товарищи", - добавил Трутнев.

Ранее в среду вице-премьер призвал внести изменения в законодательство о программе "Дальневосточный гектар". По его словам, будет введена обязанность муниципалитетов за полгода до истечения пятилетнего срока уведомлять граждан о том, что у них наступил период, в течение которого нужно подать заявление на оформление участка в собственность или аренду. Также муниципалитет будет обязан в течение 10 дней принять решение о передаче участка в собственность.

О программе

"Дальневосточный гектар" - это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. Оформить землю в собственность жители могут после 4,5 лет пользования. С 1 августа 2021 года действие программы расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Также с 1 августа участники программы, которые освоили и оформили в собственность или аренду предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более гектара.