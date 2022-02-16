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"Дальневосточный гектар"

Трутнев: в Приморье часто задерживают передачу "дальневосточных гектаров" в собственность

Полномочный представитель президента РФ отметил, что "за такие вещи надо спрашивать жестко".

ТАСС, 16 февраля. Приморский край находится на первом месте среди регионов Дальнего Востока по числу задержек при передаче "дальневосточных гектаров" в собственность. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В январе во время совещания по итогам социально-экономического развития Приморского края в 2021 году полпред озвучил проблему: муниципальные чиновники в регионе задерживают рассмотрение заявок на получение в собственность "дальневосточного гектара", а потом отказывают гражданам из-за превышения срока рассмотрения.

"Приморье на первом месте, к сожалению. Называть сейчас фамилии чиновников муниципалитетов не буду, потому что я попросил руководство Генеральной прокуратуры Российской Федерации все это проверить. И если там будет установлена вина конкретных муниципальных служащих, отвечать они будут не в дисциплинарном порядке, а в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Вице-премьер отметил, что "за такие вещи надо спрашивать жестко". "Мы людям сказали, что поможем безвозмездно получить участки, дать возможность построить дом, заниматься сельским хозяйством, какие-то другие проекты. То есть просто получить доход для вашей семьи. А потом приходят такие товарищи", - добавил Трутнев.

Ранее в среду вице-премьер призвал внести изменения в законодательство о программе "Дальневосточный гектар". По его словам, будет введена обязанность муниципалитетов за полгода до истечения пятилетнего срока уведомлять граждан о том, что у них наступил период, в течение которого нужно подать заявление на оформление участка в собственность или аренду. Также муниципалитет будет обязан в течение 10 дней принять решение о передаче участка в собственность.

О программе

"Дальневосточный гектар" - это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. Оформить землю в собственность жители могут после 4,5 лет пользования. С 1 августа 2021 года действие программы расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Также с 1 августа участники программы, которые освоили и оформили в собственность или аренду предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более гектара.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссия"Дальневосточный гектар"Приморский край
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