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Лесные пожары в России

Трутнев: в Якутии выполнены не все поручения по подготовке к пожароопасному сезону

Не все муниципалитеты смогли сделать полосы разрыва между населенными пунктами и лесом

ТАСС, 16 февраля. Ряд поручений по подготовке к пожароопасному сезону в Республике Саха (Якутия) остается невыполненным. Так, не все муниципалитеты смогли сделать полосы разрыва между населенными пунктами и лесом, сообщил журналистам в среду вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Если говорить о пожарах, то я сегодня обратил внимание на ряд невыполненных поручений, которые давались конкретно на пожарах [в Якутии]. <…> В том числе я вспомнил поручение, связанное с возможностью муниципалитетов делать полосы разрыва между населенными пунктами и лесом, где это необходимо. <…> Дело в том, что скоро опять начнется пожароопасный период. Прошло уже больше полугода с тех событий", - сказал он.

Трутнев отметил, что если "муниципалитет этого не может сделать, то это должен сделать Рослесхоз".

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 678 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 млн га. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.

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Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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