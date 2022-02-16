Трутнев: в Якутии выполнены не все поручения по подготовке к пожароопасному сезону

ТАСС, 16 февраля. Ряд поручений по подготовке к пожароопасному сезону в Республике Саха (Якутия) остается невыполненным. Так, не все муниципалитеты смогли сделать полосы разрыва между населенными пунктами и лесом, сообщил журналистам в среду вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Если говорить о пожарах, то я сегодня обратил внимание на ряд невыполненных поручений, которые давались конкретно на пожарах [в Якутии]. <…> В том числе я вспомнил поручение, связанное с возможностью муниципалитетов делать полосы разрыва между населенными пунктами и лесом, где это необходимо. <…> Дело в том, что скоро опять начнется пожароопасный период. Прошло уже больше полугода с тех событий", - сказал он.

Трутнев отметил, что если "муниципалитет этого не может сделать, то это должен сделать Рослесхоз".

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 678 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 млн га. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.