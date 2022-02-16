Дума приняла в I чтении законопроект об определении порядка охраны Росгвардией гособъектов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в I чтении правительственный законопроект, закрепляющий полномочия президента России при определении порядка охраны Росгвардией важных гособъектов и спецгрузов.

"Предлагается отнести к полномочиям президента Российской Федерации определение порядка охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии", - говорится в пояснительной записке.

Изменения предложено внести в статью 6 закона "О войсках национальной гвардии".

Кроме того, предлагается уточнить полномочия главы государства в области геральдического обеспечения войск национальной гвардии "в части не утверждения геральдических знаков, а их учреждения".