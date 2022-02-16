Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, 17 и 18 февраля в столице ожидается усиление ветра до 20 м/с и осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в комплексе городского хозяйства заверили, что под особым контролем городских служб - объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Кроме того, приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов. Бригады ГУП "Мосводосток" заранее проверяют системы водоотведения, очищают водоприемные решетки и ливнестоки.

"Просим горожан при ухудшении погодных условий воздержаться от пребывания на улице, а если это необходимо, быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей - строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию", - заключили в пресс-службе комплекса.