Архангельские депутаты предлагают внести изменения в систему сопровождения перевозки леса

АРХАНГЕЛЬСК, 16 февраля. /ТАСС/. Депутаты Архангельского областного собрания в среду на сессии приняли обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову с предложением внести изменения в систему сопровождения транспортировки леса, внеся соответствующие дополнения в электронные сопроводительные документы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Как выяснилось, в новой системе много неучтенных моментов, которые возникают в работе лесопромышленного комплекса, - приводит пресс-служба слова председателя комитета по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александра Дятлова. - В случае если древесина транспортируется железнодорожным или автомобильным транспортом, то по прибытии ее в морской порт для дальнейшей отправки за рубеж действие электронного сопроводительного документа прекращается, притом декларация остается действующей. Поэтому в обращении предлагается предусмотреть возможность оформления электронного сопроводительного документа после подачи декларации на товары при перегрузке древесины на другое транспортное средство в случае их убытия с таможенной территории Евразийского экономического союза".

С 1 января 2021 года вступили в силу положения Лесного кодекса РФ, согласно которым транспортировка древесины и продукции ее переработки допускается только после формирования электронного сопроводительного документа. В связи с этим возник ряд проблем: несовершенство программного обеспечения, задержки с оформлением сопроводительных документов, сложности использования системы ЛесЕГАИС при транспортировке заготовленной древесины различными видами транспорта и многие другие.

Недостатки системы и их устранение

В частности, сформированный QR-код у лица, осуществляющего транспортировку древесины, не отображает все сведения из электронного сопроводительного документа, то есть данная ситуация законодательно не урегулирована и влечет возможность привлечения данного лица к административной ответственности. В обращении предлагается рассмотреть возможность закрепления требования о наличии у лица, осуществляющего транспортировку древесины, специального QR-кода, сформированного в соответствующем программном обеспечении и отвечающего всем требованиям законодательства. Предлагается также рассмотреть вопрос о возможности внесения в кодекс об административных правонарушениях изменений, уточняющих, что административная ответственность предусмотрена в случае транспортировки древесины без подтверждения оформления в установленном лесным законодательством порядке электронного сопроводительного документа.

Предлагается также рассмотреть возможность исключения положений, предусматривающих необходимость указания мест нахождения перевозчика древесины и грузополучателя древесины в случае, если перевозчиком и грузополучателем являются иностранные лица.

Депутаты также предлагают уточнить требования к указанию вида и номера государственного регистрационного знака транспортного средства, осуществляющего транспортировку древесины, к формату и порядку заполнения электронного сопроводительного документа в части округления значения фактического объема по каждому виду древесины, к требованиям к размещению и характеристикам складов древесины и еще по ряду позиций.