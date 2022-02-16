Абрамченко сообщила, что эксперимент на Сахалине запустит в РФ оборот углеродных единиц

ТАСС, 16 февраля. Эксперимент по ограничению в Сахалинской области выбросов парниковых газов запустит в России оборот углеродных единиц, к новому проекту собираются подключаться другие регионы. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя российского правительства Виктории Абрамченко.

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о проведении в Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Эксперимент по квотированию выбросов начинается в 2022 году.

"На примере Сахалина будут отработаны методология учета выбросов и поглощения парниковых газов, проверены инструменты углеродного регулирования, определены условия внедрения необходимых технологий. Самое главное - эксперимент позволит бизнесу запустить оборот углеродных единиц на территории России. К эксперименту смогут подключиться и другие субъекты. Заинтересованность в проведении эксперимента выразили Республика Башкортостан, Хабаровский край, Иркутская и Калининградская области. Полученный опыт будет полезен в работе регионов, появятся совершенно новые механизмы экологического контроля и регулирования экономической деятельности", - заявила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Она также напомнила, что цель проведения эксперимента - достижение Сахалинской областью и иными потенциальными участниками углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года. При этом законом предусмотрено создание для каждого региона отдельных программ по достижению углеродной нейтральности.

"Для региональной экологической и промышленной политики необходимо четко понимать ситуацию с объемами выбросов, стимулировать предприятия к их сокращению, а также предусмотреть возможность торговли квотами в интересах сбалансированного развития экономики. Для промышленности это дополнительный стимул внедрять наилучшие доступные технологии и модернизировать производства", - считает вице-премьер.

В 2021 году была проведена инвентаризация парниковых газов в Сахалинской области: выбросы составили 12,3 млн тонн эквивалента двуокиси углерода (СО2), поглощение - 11,1 млн тонн СО2-эквивалента. Разница между выбросами и поглощениями составила около 10%, или 1,2 млн тонн СО2-эквивалента. Это и есть тот объем, который требуется сократить для достижения углеродной нейтральности. Для этого до 2025 года предстоит перевести 145 котельных с угля на газ, увеличить до 50% долю транспорта, работающего на газе и электричестве, а также долю возобновляемых источников энергии.