ФАС: в магазинах Нальчика снизят цены на социально значимые продукты

НАЛЬЧИК, 16 февраля. /ТАСС/. Цены на социально значимые продовольственные товары будут снижены в магазинах торговой сети "Паритет-Т" в Нальчике. Об этом сообщили ТАСС в управлении Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарии (КБР).

"По результатам проведенного антимонопольным органом совещания кабардино-балкарский ретейлер "ООО Паритет-Т", расположенный в ТЦ "Ласточкино гнездо", ввел самоограничение торговых наценок на социально значимые продовольственные товары. Торговая сеть "Паритет-Т" обязуется добровольно ограничить наценки на продовольственные товары из перечня социально значимых, а также обеспечить наличие этих товаров на полках", - говорится в сообщении.

Это позволит сдержать цены и в то же время избежать дефицита наиболее востребованных потребителями продуктов питания, считают в ведомстве. Речь идет об отдельных позициях, таких продуктах, как мука, рис, крупа гречневая, пшено, макароны, масло подсолнечное, масло сливочное, чай.

"Срок действия ограничения вводится с 16 февраля по 16 марта 2022 года. По итогам оценки результатов введенных механизмов ответственного ценообразования ретейлеры будут принимать решение о продлении сроков действия ограничения", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что гречневая крупа будет стоить 96 рублей вместо 118, рис - 48 рублей вместо 58, мука "Ника" - 66 рублей вместо 78, пшено - 48 рублей вместо 56, макароны "Спираль" - 33 рублей вместо 42, масло подсолнечное "Конаков" - 99 рублей вместо 119, масло сливочное нальчикского молочного комбината 139 рублей вместо 156, чай "Гринфилд" - 59 рублей вместо 69.