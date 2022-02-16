Тамбовские власти продлили ограничения на ночную работу кафе на неопределенный срок

ТАМБОВ, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области на неопределенный срок продлили ограничительные меры на работу заведений общепита в ночное время, приостановленную 1 февраля на две недели из-за волны пандемии. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения. Таким образом, с 23 до 7 часов деятельность организаций общественного питания приостанавливается полностью, но при этом запрет не распространяется на деятельность точек общепита на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, при предоставлении услуг дистанционно и на вынос", - говорится в сообщении.

Также продлен введенный ранее временный запрет на работу детских игровых комнат и залов, расположенных в торговых центрах. В пресс-службе отметили, что подобное решение связано с сохраняющимся значительным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В регионе фиксируется ежедневный рост числа заболевших ковидом, за последний месяц показатель ежесуточных заражений вырос почти в девять раз - с 159 до 1369 случаев. Как сообщалось, с 31 января в регионе вводится обязательный режим самоизоляции для беременных и граждан старше 60 лет, не имеющих прививки от коронавирусной инфекции.