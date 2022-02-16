Росприроднадзор выявил нарушения на полигоне "Северная Самарка" в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе проверки на мусорном полигоне "Северная Самарка" в Ленинградской области выявило, что полигон, исключенный из территориальной схемы по обращению с отходами, продолжает принимать ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в конце марта прошлого года инициировала закрытие полигона. Она сообщала, что жители направляли ей в социальных сетях жалобы на запах, идущий от "Северной Самарки".

Инспекторы ведомства провели проверку ЗАО "Промотходы", эксплуатирующего полигон. "В декабре 2021 года полигон исключен из территориальной схемы по обращению с отходами Ленинградской области и не задействован в потоках твердых коммунальных отходов. Однако в рамках внеплановой проверки в январе 2022 года установлено, что ЗАО "Промотходы" продолжает деятельность по приему ТКО. Кроме того, на объекте осуществляется захоронение отходов, содержащих полезные фракции и запрещенных к захоронению, среди которых шины автомобильные, оргтехника", - говорится в сообщении.

Экспертная лаборатория ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО" в очередной раз подтвердила, что мощности полигона исчерпаны. Ведомство составит протоколы об административном правонарушении. Их направят в суд для рассмотрения в части приостановки работы полигона.

Отмечается, что управление в настоящее время в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области доказывает, что полигон должен прекратить прием отходов и что его территорию необходимо рекультивировать. Ранее суд определил провести дополнительную экспертизу для того, чтобы установить фактический объем отходов на полигоне. Росприроднадзор подал апелляционную жалобу в связи с этим. "Обоснованность выводов Росприроднадзора по СЗФО об исчерпании мощностей полигона подтверждена экспертными заключениями ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО", поддержана Дзержинским районным судом и городским судом Санкт-Петербурга, оставившим в силе решение районного суда", - пояснили в пресс-службе.

Полигон "Северная Самарка" введен в эксплуатацию в 1974 году. Проектная вместимость полигона составляет 20 млн кубических метров твердых отходов, которые размещаются на площади более 30 га. Северо-Западное управление Росприроднадзора проводило расследование в декабре 2019 года, тогда было установлено несоблюдение ЗАО "Промотходы" экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.