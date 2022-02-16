Петербургский музей артиллерии открыл выставку миниатюрных орудий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Петербургский военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи в среду представил выставку "Артиллерия XVIII - XIX вв. в моделях". Она подготовлена к Дню защитника Отечества и представляет вниманию петербуржцев уникальные модели артиллерийских орудий, некоторые из которых не больше сапога.

"На выставке представлены точные копии реально существовавших артиллерийских систем, состоявших на вооружении. Изготовлены такие копии мастерами артиллерийской технической школы в масштабах один к шести, один к восьми. Это являлось своего рода экзаменом для будущих мастеров. Они изготавливали по чертежам модели начиная с орудийных систем первой четверти XVIII века и вплоть до введения коснозарядной нарезной артиллерии в 1860-1870-х годах", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС автор выставки, научный сотрудник выставочного отдела музея артиллерии Денис Федоров.

По его словам, на выставке представлена лишь малая часть того, чем располагают фонды музея артиллерии. Посетители выставки смогут увидеть миниатюрные орудия на любой вкус. Помимо моделей, которые выполнили воспитанники Технической артиллерийской школы, основанной в 1821 году великим князем Михаилом Павловичем, на выставке представлены модели разных видов артиллерии Пруссии, Англии, Австрии, Франции и других стран. Музей артиллерии обладает самой большой коллекцией таких моделей в мире - более полутора тысяч действующих моделей артиллерийских орудий.

Особый интерес у знатоков вызовут секретная гаубица образца 1758 года системы Шувалова в 1/6 натуральной величины и модель 10-фунтового горного единорога образца 1838 года. В витринах также демонстрируются вспомогательные повозки, приспособления, например, модель походной кузницы. Экспозиция дополнена архивными документами, предметами живописи, графики, чертежами и схемами тех времен. "Это действительно маленькие шедевры искусных мастеров своего дела. Это поистине эксклюзив, изюминка", - подчеркнул Федоров.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи расположен в Санкт-Петербурге возле Петропавловской крепости. Днем основания музея считается 29 августа 1703 года, когда по личному указанию Петра I на территории крепости был создан специальный цейхгауз (склад) для хранения старинных артиллерийских орудий. В настоящее время музей располагает одной из крупнейших в мире экспозиций артиллерийских орудий и другой военной техники.