Консилиум назначил дорогостоящий препарат ребенку с диагнозом СМА из Краснодарского края

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Повторно проведенный медицинский консилиум назначил трехлетнему мальчику с диагнозом "спинальная мышечная атрофия" (СМА) из Краснодарского края дорогостоящий лекарственный препарат, в котором ранее ребенку было отказано. Об этом сообщили на странице в Instagram, посвященной сбору средств на лечение мальчика, его родители.

"Нам позвонила врач-невролог и сообщила о том, что пришло заключение медицинского консилиума. Неожиданно для всех в графе "Принято решение" написано: "Назначить к индивидуальному применению лекарственный препарат онасемноген абепарвовек ("Золгенсма") для оказания помощи пациенту по жизненным показаниям", - говорится в сообщении на странице семьи Сологуб.

Уточняется, что решение принято в ходе повторного консилиума, во внимание были приняты текущее состояние ребенка и ухудшение состояния его здоровья, которое наступило при приеме другого препарата.

Ранее в местных СМИ появились сведения о том, что ребенку отказались назначить дорогой препарат. Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщало, что решение о назначении препарата "Золгенсма" принималось на заседании федеральной комиссии, где краевое министерство докладывало, какое лечение получает ребенок. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту отказа федеральными учреждениями здравоохранения в назначении трехлетнему ребенку дорогостоящего лекарственного препарата.