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Снижение темпов роста заболеваемости и доминирование "омикрона". Итоги совета по ковиду

В 10 регионах заболеваемость и вовсе начала падать. До этого подобная динамика наблюдалась только в Москве
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Темпы роста заболеваемости ковидом в России снижаются вторую неделю подряд, а в 10 регионах она уже падает. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

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Однако число пациентов в больницах продолжает расти - по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, за неделю оно увеличилось еще на 11%, хотя подавляющее большинство заразившихся не нуждаются в госпитализации. ТАСС собрал ключевые заявления со встречи.

Темпы распространения замедляются

Заболеваемость ковидом в России еще растет, но гораздо медленнее, чем в январе: если две недели назад прирост достигал 100%, то на прошедшей неделе он составил лишь 18,5%.

В 10 регионах заболеваемость и вовсе начала падать. До этого подобная динамика наблюдалась только в Москве.

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В столице, по словам мэра города Сергея Собянина, число выявляемых случаев сократилось на треть, а госпитализаций - на 15%. Он выразил надежду, что на следующей неделе "ситуация будет вообще находиться уже в приемлемых рамках".

Замедление темпов распространения инфекции происходит на фоне доминирования омикрон-штамма, который считается более заразным, чем предыдущие. Неделю назад на него приходилось 60% выявляемых случаев заражения, а теперь - уже 72,5%, причем "омикрон" зарегистрирован во всех 85 регионах России.

Число пациентов растет

Число пациентов с ковидом в России, несмотря на замедление распространения инфекции, растет: неделю назад в больницах находились 177 тыс. человек, а сейчас - около 194 тыс., сообщил Мурашко. Он отметил рост числа госпитализированных в тяжелом состоянии: 10% из них необходима интенсивная терапия, а 2,5% - искусственная вентиляция легких.

При этом подавляющее большинство заразившихся - 92,5% - по-прежнему нуждаются только в амбулаторной помощи. Пневмония, с которой осенью прошлого года выявляли "каждого восьмого-девятого" пациента, сейчас развивается примерно в 3% случаев.

Заболеваемость детей

Каждый шестой заразившийся россиянин сейчас - это ребенок либо подросток, следует из слов главы Минздрава. Им госпитализация требуется реже - амбулаторно лечатся почти 98% заболевших.

Число детей с ковидом в больницах, по данным министерства, за неделю сократилось: в прошлый вторник сообщалось почти о 12 тыс. госпитализированных, сейчас таких около 10,2 тыс. Снижается и количество тех, кто находится в тяжелом состоянии, хотя и ненамного - только на 3%.

Тестирование и вакцинация

Охват тестированием на ковид, который на новогодних праздниках падал ниже норматива, теперь превышает его более чем вдвое - в стране делают в среднем 705 тестов в сутки на каждые 100 тыс. жителей, рассказала Попова.

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По ее словам, в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора завершили работу над более чувствительной тест-системой, которая также будет устойчивее к появлению новых мутаций коронавируса.

Продолжается и вакцинация подростков - число привившихся в возрасте от 12 до 17 лет в стране за неделю увеличилось в полтора раза, до 60 тыс. Как отметил Мурашко, "переносится вакцина хорошо".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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