Мурашко заявил, что листки нетрудоспособности оформляются дистанционно во всех регионах

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Дистанционное оформление листков нетрудоспособности осуществляется во всех регионах России. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Работа по дистанционной выдаче листков нетрудоспособности осуществляется во всех регионах. В трех регионах в медицинских организациях возникали сложности, они оперативно решаются совместно с Фондом социального страхования", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Министр добавил, что руководители органов государственной власти в сфере здравоохранения с отделениями фонда обязательного медицинского страхования на этой неделе работали в тесном контакте, чтобы минимизировать "всяческие возникающие шероховатости" и предоставить населению необходимую помощь, в том числе с закрытием больничных листов.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что на фоне подъема заболеваемости коронавирусом больничные листки будут оформляться заочно, а меры социальной поддержки продлеваться беззаявительно.