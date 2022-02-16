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Таиланд со "Спутником Лайт", медпомощь в Петербурге.
Таиланд со "Спутником Лайт", медпомощь в Петербурге.
Таиланд со "Спутником Лайт", медпомощь в Петербурге.
Таиланд со "Спутником Лайт", медпомощь в Петербурге.
Таиланд со "Спутником Лайт", медпомощь в Петербурге.
Пандемия COVID-19

Таиланд со "Спутником Лайт", медпомощь в Петербурге. Главное о коронавирусе за 16 февраля

© EPA-EFE/RUNGROJ YONGRIT
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 14 659 880 случаев заражения, из них новых — 179 284. За сутки умерли 748 человек, за весь период — 342 383. Госпитализированы 19 573 человека​​​​​, что на 10,3% ниже показателя предыдущего дня. Коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы впервые с 9 января.
  • Снижение темпов распространения вируса наблюдается вторую неделю, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
  • Порядка 17% от общего числа заболевших в стране составляют дети, около 98% лечатся амбулаторно, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. О чем еще говорили на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией, читайте здесь.
  • В Петербурге с 21 февраля снимаются ограничения на плановую медпомощь и медосмотры.
  • Таиланд разрешил привитым "Спутником Лайт" въезд в страну без карантина, но только по программе "песочница", одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий.
  • Минздрав выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение I–II фаз клинических исследований вакцины на основе вирусоподобных частиц.
  • Омикрон-штамм размножается в нижних отделах дыхательных путей человека в десять раз медленнее "дельты", сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 632 914 случаев заражения, из них новых — 11 262. Госпитализированы 1 036 человек.
  • Заболеваемость в городе уменьшилась на треть за неделю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 415,7 млн случаев заражения, умерли 5 839 809 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
Теги
Пандемия COVID-19
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