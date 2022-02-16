В Петербурге подготовят законопроект, позволяющий регистрировать браки в музеях и парках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Петербургские депутаты приступили к разработке изменений в городское законодательство, которые позволят проводить выездные церемонии регистрации брака в музеях, дворцах и парках. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городского парламента.

"В настоящее время петербургские депутаты разрабатывают законопроект "О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "О порядке заключения брака в торжественной обстановке", который позволит проводить выездную регистрацию брака во дворцах, музеях, замках, исторических парках и других подобных местах", - рассказали журналистам в пресс-службе.

Эту идею поддержал председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. Ранее он предлагал открыть для молодоженов Мариинский дворец и разрешить им венчаться в домовой церкви.

"Для нашего парламента это еще один шаг к открытости. В нашем городе большое количество дворцов, знаковых мест, где люди могли бы проводить церемонии бракосочетания. В целом, идея интересная, но требует тщательной проработки. Для жителей это будет еще один хороший подарок. А для учреждений культуры - источник дополнительного дохода и инвестиции в инфраструктуру объектов", - привели слова Бельского в пресс-службе.