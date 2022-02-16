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Чуприян: изменения климата становится причиной большинства ЧС природного характера

По словам врио главы МЧС, увеличился масштаб и изменился характер наводнений и паводков

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Причиной большинства чрезвычайных ситуаций природного характера становятся изменения климата. Об этом в среду сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ.

"Прошлый год характеризовался увеличением количества чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера. Всего их произошло 386. Это число выросло на 17% по сравнению с 2020 годом. Зафиксированы 110 чрезвычайных ситуаций природного характера. Причинами их возникновения в большей степени являются происходящие сегодня изменения климатических условий", - сказал он.

Так, по словам Чуприяна, увеличился масштаб и изменился характер наводнений и паводков. "В 20 регионах Российской Федерации в зону подтопления попали около 15 тыс. жилых и дачных домов, более 30 тыс. приусадебных участков и 270 социально-значимых объектов. При этом пострадали 47 тыс. человек, спасены 211 человек, 10 человек погибли", - сообщил врио главы МЧС. Кроме того, в результате высоких температур, сухих гроз и отсутствия осадков в 17 регионах России произошли 24 чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, две из которых межрегионального характера.

По словам врио главы МЧС, в 2021 году на территории России на 14% увеличилось количество чрезвычайных ситуаций техногенного характера. За год произошло 190 техногенных аварий, среди них взрыв метана на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где погиб 51 человек. На 43% увеличилось количество чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, их зафиксировано 86. "Они обусловлены прежде всего заболеваниями сельскохозяйственных животных", - пояснил Чуприян.

Ущерб от чрезвычайных ситуаций

Сумма ущерба от чрезвычайных ситуаций в России в 2021 году составила почти 48 млрд рублей, сообщил врио главы МЧС. "В 2021 году в результате чрезвычайных ситуаций государству нанесен убыток на сумму почти 48 млрд рублей. Так, например, ущерб от паводка в Крыму составил около 5 млрд рублей, на Дальнем Востоке - 13 млрд рублей", - сказал он.

По словам врио главы МЧС, для оказания помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций из резервного фонда правительства РФ в 2021 году было выделено свыше 1,1 млрд рублей, через МЧС России эти средства доведены до пострадавших регионов. Чуприян напомнил, что в Крыму и на Дальнем Востоке к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций активно привлекались силы Министерства обороны, что позволило максимально эффективно и оперативно отреагировать на эти масштабные события.

Природные пожары

Врио главы МЧС сообщил, что в 2021 году площадь природных пожаров в России превысила 8,5 млн га. "Всего в 2021 году в стране произошло 3 210 природных пожаров, их площадь составила более 8,5 млн га. Основные очаги пожаров были зафиксированы в Якутии - площадью 8 млн га", - сказал он. В Иркутской области было около 600 пожаров площадью 462 тыс. га, в Тюменской области зафиксировано порядка 700 пожаров площадью почти 194 тыс. га.

Причиной пожаров в Якутии стала аномальная жара - выше 30 градусов. "Якутск и другие населенные пункты оказались в густом едком дыму, резко возросло количество людей, обратившихся за медицинской помощью. Из-за задымления были закрыты аэропорт и паромные переправы, парализовано дорожное движение, в том числе на федеральных трассах. Задымление дошло не только до соседних регионов, но и до Республики Казахстан", - отметил Чуприян.

Также по его словам, в 2021 году от природных пожаров в РФ удалось отстоять более 42 тыс. домов. "В истекшем году не допущено 14 переходов лесных пожаров и 40 переходов пала сухой растительности на населенные пункты. При этом не удалось спасти 116 жилых и 579 нежилых строений. Один человек, к сожалению, погиб. Но все же более 42 тыс. домов и 872 тыс. человек мы смогли отстоять от огня, и это в 2 раза больше, чем годом ранее", - сказал он.

Чуприян обратил внимание на то, что природа рисков меняется. "Пожары происходят даже в районах Крайнего Севера. В 2021 году был редкий случай возникновения пожара в Арктике, когда лесотундра горела и при температуре минус 15 градусов по Цельсию", - пояснил он. Врио главы МЧС считает, что развитие антропогенной деятельности в Арктической зоне обуславливает необходимость повышения соответствующего уровня защиты арктических территорий от чрезвычайных ситуаций.

 

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