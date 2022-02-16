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Пандемия COVID-19

В Ленобласти школьники 5-11-х классов вернутся к очному обучению с 21 февраля

Ученики должны были находиться на дистанционном обучении до 23 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Школьники 5-11-х классов Ленобласти вернутся к очному формату обучения с 21 февраля, сообщается в среду в постановлении заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Николая Емельянова.

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Изначально школьники 5-11-х классов должны были находиться с 14 по 23 февраля на дистанционном обучении.

"Cнять с 21 февраля 2022 года ограничительные меры, выразившиеся в установлении на территории Ленинградской области дистанционного формата обучения для обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области по программам основного общего и среднего общего образования 5-11-х классов и перевода обучающихся данных классов на очное обучение", - говорится в документе.

Как уточнила пресс-служба администрации Ленобласти, такое решение принято областным штабом по нераспространениию коронавирусной инфекции в связи со снижением заболеваемости. Также с 21 февраля возобновляются занятия в кружках и секциях дополнительного образования. При этом каникулы для учеников 1-4-х классов продолжаются до 23 февраля.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области напряженная, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 1 831 человека, накануне было 2 376. Всего с начала пандемии в регионе выявили 151 тыс. случай заражения, выздоровели 110 438 (587 за сутки), умерли 3 248 (5 за сутки).

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19
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