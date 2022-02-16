Путин: ответственность за соблюдение правил безопасности должна быть строжайшей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предупредил бизнес об опасности пренебрежения правилами безопасности. При это глава государства назвал правильным снижение надзорной нагрузки на предпринимателей.

"Да, государство последовательно снимает надзорную нагрузку на бизнес, это правильно, прежде всего - с малого и среднего", - сказал глава государства, выступая в среду по видеосвязи на заседании коллегии МЧС России. Он отметил, что МЧС одним из первых перешло на риск-ориентированный подход к надзорной деятельности.

"Но это, конечно же, не значит, что если компании не проверяют в прежнем режиме, они могут пренебрегать установленными правилами и стандартами, тем более грубо нарушать их. Ответственность за жизнь и здоровье людей, за противопожарную безопасность должна быть строжайшей", - подчеркнул Путин.