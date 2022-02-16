Чуприян заявил, что в России стало меньше пожаров, но больше погибших в них

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Количество пожаров в России в 2021 году сократилось на 11%, но выросло число погибших в них. Об этом в среду сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ.

"По количеству техногенных пожаров на территории Российской Федерации в 2021 году наблюдается снижение их числа по сравнению с предыдущим годом на 11%. Однако несмотря на то, что количество пожаров снизилось, количество погибших в них увеличилось на 1,3% и составило 8 416 человек, в том числе 380 детей", - сказал он. Материальный ущерб от техногенных пожаров за 2021 год превысил 15 млрд рублей.

По словам Чуприяна, в среднем по стране ежедневно происходит 1,1 тыс. пожаров, в которых погибают 23 человека и уничтожается порядка 120 объектов. Фактически каждые полторы минуты возникает новый пожар, каждый час в огне погибает один человек.

Численность пожарных инспекторов

МЧС планирует увеличить численность пожарных инспекторов более чем в 1,5 раза к 2025 году, сообщил врио главы МЧС. "Ресурс в 13 тыс. инспекторов на 2 млн 700 тыс. поднадзорных объектов и весь жилой фонд страны недостаточен. К 2025 году мы планируем увеличить количество инспекторов госпожнадзора до нормативной численности", - сказал он. Нормативная численность пожарных инспекторов должна составлять 21 тыс. человек.

По словам Чуприяна, сейчас институт инспекторов государственного пожарного надзора испытывает дефицит. При этом пожарные инспекторы обеспечивают не только проверочные, но и профилактические мероприятия, которые необходимо проводить как с предприятиями и организациями, так и с обычными гражданами.

Специальные пожарно-спасательные части

Чуприян сообщил, что МЧС создало в РФ 60 специальных пожарно-спасательных частей. "Для того чтобы минимизировать потери в эффективности тушения пожаров и уровне боеготовности пожарных гарнизонов, по всей стране создано 60 специализированных пожарно-спасательных частей (СПСЧ), в которых проходит службу наиболее подготовленный личный состав. Работа по созданию СПСЧ во всех регионах страны продолжается", - сказал он. Чуприян сравнил специальные пожарно-спасательные части с пожарным спецназом.

Врио главы МЧС выделил роль института полпредства в решении вопросов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в условиях малочисленности сил и средств, дислоцированных на территориях субъектов. Дополнительной мерой в условиях недоукомплектованности подразделений МЧС России он назвал развитие добровольных формирований. "Большинство стран мира при обеспечении безопасности опирается не только на федеральные структуры, но и на добровольцев, вклад которых в общее дело очень велик", - сказал Чуприян.

В 2021 году добровольцы принимали участие в ликвидации последствий ЧС более 39 тыс. раз, тушении техногенных пожаров - почти 30 тыс. раз, собственными силами добровольцы спасли 352 человека. "Несмотря на большие абсолютные значения, в долевом отношении добровольцы самостоятельно отреагировали только на 1% от общего числа пожаров, что, очевидно, обуславливает целесообразность дальнейшего развития этого института", - сказал Чуприян. Он добавил, что в 2022 году исполняется 130 лет Российскому добровольному пожарному обществу, которое в начале XX века по праву считалось одним из лучших в Европе.