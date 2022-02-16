Курганские власти увеличили число койко-мест для пациентов с ковидом более чем в два раза

ТАСС, 16 февраля. Власти Курганской области увеличили число койко-мест для пациентов с коронавирусом более чем в два раза - с 440 до 1 010 ввиду роста заболеваемости. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории РФ.

"Коечный фонд увеличен с 440 коек до 1 010. <…> В пик пандемии прошлого года мы имели в полной готовности 2,2 тыс. коек, на сегодня готовы мобилизовать 3,3 тыс. коек, в том числе для лечения детей 165 единиц", - сказал он.

Шумков отметил, что всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 73 тыс. случаев ковида, значительный рост заболеваемости наблюдается в последние две недели. На лечении находятся 14 377 пациентов, из них амбулаторно - 13 536, госпитализированы - 841. При этом у 83% болезнь протекает в легкой форме, у 8% - средней тяжести, у 0,2 % - в тяжелой форме, у 9% пациентов - бессимптомно. Основная нагрузка приходится на амбулаторное звено. Для ее снижения организовано дистанционное открытие и закрытие больничных листов, в поликлиниках установлено постоянное видеонаблюдение с целью избежать скопления людей. За последние две недели увеличено в семь раз количество кабинетов для приема людей с признаками ОРВИ и ковида, приняты другие меры.

Глава региона заверил, что проблем с кислородом для больниц нет. В Курганской области приобрели пять кислородных станций мощностью от 1 до 2 тонн. Их монтаж будет осуществлен до начала апреля, это позволит удовлетворить поставку жидкого кислорода в четыре медининских учреждения региона.

По данным Шумкова, уровень коллективного иммунитета курганцев составил 70,7%. В регионе вакцинированы 71% взрослого населения, группы профессионального риска вакцинированы на 95% за исключением медицинских отводов.

Ранее власти региона ввиду ситуации с заболеваемостью приняли решение о переводе учащихся школ на дистанционное обучение, за исключением сельских малокомплектных учреждений, об ограничении проведения мероприятий для детей в театрах, концертных, культурно-досуговых учреждениях, библиотеках, музеях, ввели запрет на посещение ТРЦ и кинотеатров для лиц младше 18 лет без сопровождения родителей. Действует и ряд других ограничений, направленных на борьбу с пандемией.