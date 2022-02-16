Росгидромет увеличит число городов в Кузбассе для мониторинга загрязнения воздуха

КЕМЕРОВО, 16 февраля. /ТАСС/. Сеть Росгидромета по мониторингу за состоянием атмосферного воздуха в Кемеровской области, где зимой регулярно вводится режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) из-за смога, будет расширена еще на четыре крупных промышленных города. Об этом сообщил в среду заместитель председателя правительства Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов на своей официальной странице в Instagram.

"Решение о расширении в Кузбассе государственной сети наблюдения за состоянием атмосферного воздуха было принято на встрече губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Сегодня на совещании с начальником управления мониторинга загрязнения атмосферного воздуха центрального аппарата Росгидромета обсудили план работы по выполнению этого поручения. Сейчас стационарные посты есть только в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Планируем установить их в Междуреченске, Киселевске, Ленинске-Кузнецком и Белове", - написал Панов.

На постах будет вестись мониторинг состояния атмосферного воздуха по уровню основных загрязняющих веществ - диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, взвешенным веществам, саже, бензапирену. Данные мониторинга позволят оперативно принимать меры, выявлять источники загрязнения воздуха, вводить ограничения по сокращению выбросов для предприятий в период неблагоприятных метеоусловий, когда вредные вещества скапливаются в нижних слоях атмосферы.