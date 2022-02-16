МЧС разработало программу по переоснащению техникой до 2030 года

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. МЧС России приняло программу по техническому переоснащению до 2030 года, сообщил в ходе расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина врио главы министерства Александр Чуприян.

"Разработана программа технического переоснащения подразделений МЧС России пожарной, спасательной, специальной и авиационной техникой до 2030 года, в соответствии с которой уже в конце 2021 года МЧС России были дополнительно выделены почти 15 млрд рублей", - сказал он.

По программе уже была поставлены новая авиатехника, пожарно-спасательная техника, техника для аварийно-спасательных работ, инженерное вооружение, средства связи и другое. В текущем году МЧС планирует закупить 198 образцов новой техники почти на 2 млрд рублей. Туда войдут спецавтомобили для разминирования, оперативный автомобиль горноспасателей, робототехнический комплекс тяжелого класса для разминирования минных полей.

"В 2021 году МЧС России дополнительно выделено 6 млрд рублей на закупку пожарной, спасательной, специальной и авиационной техники и 22,3 млрд рублей на оснащение арктических авиационных звеньев", - добавил Чуприян.

Врио министра добавил, что в настоящее время также ведутся разработки современной пожарно-спасательной техники, насосно-рукавные комплексы высокой и сверхвысокой производительности.