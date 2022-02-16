МЧС планирует создать в Арктике спасательные центры на объектах нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Арктические спасательные центры могут быть созданы около объектов нефтегазовой добычи на севере России. Об этом в среду на расширенной коллегии МЧС с участием президента РФ сообщил врио главы министерства Александр Чуприян.

"Прорабатываются вопросы размещения Арктических центров на существующих объектах газодобывающего кластера в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа, а также создания аварийно-спасательной инфраструктуры на объектах нефтедобычи в районе Бухты Север в 40 км южнее поселка Диксон Красноярского края", - сказал он.

В настоящее время ведется строительство арктического комплексного центра в Певеке. Он должен быть сдан до 2024 года.

"Реализация этих проектов обеспечит прикрытие Северного морского пути, а также критически важных объектов инфраструктуры в этой зоне профессиональными аварийно-спасательными формированиями, усиленными звеньями арктической авиации МЧС России", - добавил Чуприян.

МЧС объединило усилия в Арктическом регионе с компаниями "Новатэк" и "Роснефть" для создания объектов аварийно-спасательной инфраструктуры.

Ранее врио главы МЧС сообщал, что в настоящее время почти готовы десять спасцентров в Арктике, еще десять планируется построить. В них будут дежурить спасатели и проходить обучение новые сотрудники ведомства. Каждый центр будет привязан к аэропорту или аэродрому, где будет находиться авиация МЧС.