В Госдуму внесли законопроект о возможности регистрировать браки в МФЦ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Законодательное собрание Ленинградской области в среду внесло в Госдуму законопроект, который позволяет регистрировать браки не только в органах ЗАГС, но и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. В правительстве идею не поддержали. Текст размещен в думской электронной базе.

В Гражданском кодексе РФ предлагается прописать, что "регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, а также многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг", на которые возложены соответствующие полномочия.

Как отмечено в пояснительной записке, заксобрание вносит в Думу целый пакет необходимых инициатив. "Основная цель указанных законопроектов - расширение перечня организаций, предоставляющих государственные услуги по регистрации заключения брака", - говорится в документе.

По действующим нормам ГК РФ, регистрация актов гражданского состояния производится органами ЗАГС, в соответствии с Семейным кодексом РФ в России признаются только браки, зарегистрированные в органах ЗАГС. В то же время, отмечают авторы, МФЦ могут проводить регистрацию рождения и смерти.

"Разработанные органами государственной власти Ленинградской области законопроекты предусматривают возможность дополнительного возложения на МФЦ полномочий по государственной регистрации брака", - сказано в пояснительной записке. В соответствии с законопроектами МФЦ будут осуществлять составление записей актов гражданского состояния о регистрации брака, выдачу свидетельств о браке, передачу в органы записи актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для государственной регистрации записей актов гражданского состояния о регистрации брака.

Правительство дало отрицательный отзыв на весь пакет законопроектов. Согласно отзыву кабмина, "в настоящее время уровень необходимого практического опыта работы работников МФЦ в отношении государственной регистрации актов гражданского состояния не позволяет сделать вывод о готовности МФЦ в целом к расширению практики работы в рассматриваемой сфере". "Кроме того, не исключено возникновение потребности в дополнительном финансировании полномочий МФЦ на государственную регистрацию заключения брака, обусловленное возможным увеличением численности работников МФЦ, привлеченных к указанной деятельности", - сказано в отзыве.