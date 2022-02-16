Австрия отменит большинство антиковидных ограничений 15 марта

ВЕНА, 16 февраля. /ТАСС/. Австрийские власти планируют отменить в марте большую часть социальных ограничений, действующих в стране в связи с распространением коронавируса. Об этом в среду сообщил федеральный канцлер республики Карл Нехаммер.

"Прогнозы [государственной группы по координации в условиях COVID-19] показывают, что мы осторожно и продуманно, но в то же время настойчиво можем постепенно" возвращаться к нормальной жизни, отметил глава правительства. "С 15 марта большая часть ограничений, осложняющих жизнь гражданам Австрии, будет отменена", - добавил Нехаммер.

По его словам, ограничения будут сниматься в несколько этапов. С 19 февраля пользоваться общественным транспортом, посещать рестораны, отели и спорткомплексы можно будет не только переболевшим и привитым, но и при отрицательном результате теста на ковид. С 22 февраля эти же критерии будут распространены на въезжающих в страну. Исключением станут прибывающие из стран, которые внесены Минздравом Австрии в список распространения мутаций коронавируса.

С 5 марта намечено отменить ограничения продолжительности работы ресторанов и проведения общественных мероприятий. Масочный режим в помещениях станет носить не обязательный, а рекомендательный характер, за исключением магазинов, аптек, банков, отделений почты и т. п. В целях защиты групп риска послабления не будут вводиться в больницах и домах престарелых.

Как заявил мэр Вены Михаэль Людвиг, власти столицы не намерены в полной мере следовать линии федерального правительства. Последнее позволяет регионам самостоятельно определять политику, касающуюся коронавирусных ограничений. Венские кафе, рестораны и бары останутся открытыми только для привитых и переболевших, продолжит действовать положение об обязательном использовании масок второго уровня защиты (FFP-2) в закрытых помещениях. "[Требование о] ношении таких масок в Вене сохранится", - написал в "Фейсбуке" Людвиг.

В Австрии 12 декабря 2021 года для полностью привитых и переболевших ковидом завершился четвертый общенациональный локдаун, ограничения пока продолжают действовать для непривитых. По данным Минздрава, 27 января число новых случаев заражения коронавирусом превысило 43 тыс., что стало антирекордом в республике за все время пандемии.