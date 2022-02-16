КБР с 6 февраля вышла на "плато" по COVID-19

НАЛЬЧИК, 16 февраля. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация в Кабардино-Балкарии (КБР) стабилизирована, больные коронавирусом получают всю необходимую помощь и лекарства, сказал глава региона Казбек Коков.

"Как мы и ожидали, ориентируясь на экспертные оценки и опыт предыдущих всплесков заболеваемости, сегодня у нас до полутысячи заболевших коронавирусом в сутки, и большая часть получает амбулаторное лечение. Республика с 6 февраля вышла на так называемое "плато", ситуация остается напряженной, мы были к этому готовы", - цитирует Кокова пресс-служба главы и правительства республики по итогам состоявшегося в среду "муниципального часа".

Для предотвращения напряженной ситуации в системе здравоохранения и обеспечения своевременной помощи больным в КБР открыли крупный контакт-центр 122, заранее закупили тест-системы, лекарства. Внеплановые школьные каникулы, которые продлились почти три недели, "позволили замедлить темпы заболеваемости". "Мы увеличили количество тестируемых и, несмотря на дефицит лекарств, смогли обеспечить людей без каких-либо долгосрочных сбоев, в контакт-центре увеличили количество операторов. Обеспечили выплаты сотрудникам госпиталей особо опасных инфекций, поддерживаем систему здравоохранения, с ситуацией справляемся", - заверил Коков.

В КБР амбулаторное лечение с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции в настоящее время получают 13 659 человек. По информации министра здравоохранения КБР Рустама Калибатова, только в феврале лекарствами было обеспечено более 20 тыс. таких пациентов. Число вызовов скорой помощи по поводу ОРВИ и коронавируса достигает одной тысячи в сутки, ежедневно проводится порядка четырех тысяч тестов на коронавирус, из которых четверть - положительные. В госпиталях развернуто 1 285 коек, из них занято 1 031.

"Из того количества пациентов, которые сейчас находятся в госпиталях (1 031), вакцинированы 160. Из них в тяжелой форме коронавирус переносят 27 человек - 6% вакцинированных, из них 20 человек были вакцинированы более полугода назад. Болезнь протекает в легкой форме у пациентов, которые были вакцинированы менее полугода назад", - добавил Калибатов.

"Статистика показывает, что вакцина работает. Муниципалитеты должны более активно действовать в этом направлении. Нет другого ответа на пандемию, кроме как вакцинация", - отметил Коков.