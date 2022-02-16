Росприроднадзор начал проверку информации о сбросе снега в Неву в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора начало проверку информации о том, что, предположительно, сотрудники предприятия по уборке улиц и дорог сбрасывали снег с набережной в реку Неву в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сброс снега в реки и каналы в городе запрещен, за нарушение требований к охране водных объектов и загрязнение их ледовой поверхности предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. рублей.

"Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора проверяет информацию о сбросе снега с Пироговской набережной в Санкт-Петербурге в Неву. Накануне горожане сняли на видео, как люди в жилетах лопатами сбрасывают снег с набережной на ледовую поверхность реки. Предположительно, это сотрудники одного из городских предприятий, осуществляющих уборку улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.

Ведомство направило запрос в городской комитет по благоустройству, чтобы определить, какая организация ответственна за уборку этого участка. После получения всех необходимых сведений управление примет процессуальное решение.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркивал, что к практике сброса снега в реки и каналы город не вернется. "Отказ от сброса снега и мусора в реки и каналы и неиспользование реагентов дали нам результат — снижение заболеваемости по аллергии и астме", - отмечал глава города.