УФСИН не подтвердило информацию о возможном туберкулезе у американца Рида

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Мордовии не подтвердило информацию о возможном заболевании туберкулезом осужденного за нападение на полицейских в Москве студента из США Тревора Рида и неоказании ему медицинской помощи. Жалоб от Рида не поступало, сообщили в ведомстве.

Ранее в Twitter-аккаунте пресс-секретаря американского посольства в Москве Джейсона Ребхольца появилась информация о том, что осужденному в РФ американцу Тревору Риду не оказали медицинскую помощь после длительного контакта с зараженным туберкулезом.

"Информация о подозрении на заболевание туберкулезом у осужденного Тревора Рида не соответствует действительности. Тревор Рид, отбывающий наказание в исправительной колонии, здоров. С жалобами на самочувствие ни к администрации учреждения, ни в медицинскую часть не обращался. В контакте с осужденными, больными туберкулезом, не находился", - говорится в сообщении.

Уточняется, что никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали. Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов также сообщил ТАСС, что жалоб в ОНК не поступало.

В ноябре прошлого года адвокат Рида Виктория Буклова сообщала, что с 4 ноября Рид объявил голодовку в колонии в Мордовии из-за ряда нарушений его прав, в том числе на переписку и свидания. По словам адвоката, он прекратил голодовку в середине ноября.

Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года он напал на полицейских, приехавших после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе, которые пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда его в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.