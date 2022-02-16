Профессору Белградского университета Ирине Антанасиевич вручили Медаль Пушкина

БЕЛГРАД, 16 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Церемония награждения Медалью Пушкина профессора Белградского университета Ирины Антанасиевич прошла в среду в Русском доме Белграда. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Медаль Пушкина профессору вручил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Церемония награждения прошла в рамках презентации обновленного Русского научного института. В мероприятии также участвовали глава Россотрудничества Евгений Примаков, директор Русского дома Евгений Баранов, директор Института славяноведения РАН Константин Никифоров, член Сербской академии наук и искусств экс-посол Сербии в России Славенко Терзич, заместитель градоначальника Белграда Горан Весич.

Указ о награждении Антанасиевич Медалью Пушкина был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре прошлого года.

"Ирина Антанасиевич - человек удивительной судьбы, - рассказал директор Русского дома Евгений Баранов. - Русская из Одессы, перед началом гражданской войны в Югославии она жила и преподавала русскую литературу в Хорватии. Была вынуждена бежать в Сербию, где ее отправили преподавать в университет в Приштину (Косово), но война догнала ее и там. С двумя маленькими детьми она пережила в Приштине бомбардировки и оставалась в захваченном албанцами городе вплоть до погрома 2004 года, после чего ей вновь пришлось стать беженкой".

"Стараниями Ирины Антанасиевич была создана кафедра русского языка и литературы в университете Ниша, был возрожден Русский научный институт в Белграде, создававшийся эмигрантами первой волны и закрытый в первые месяцы оккупации Югославии в сентябре 1941 года. Невозможно представить себе сербскую русистику без Ирины Антанасиевич. Коллектив сотрудников Русского дома в Белграде поздравляет Ирину с абсолютно заслуженной наградой, желает ей осуществления всех творческих планов, новых научных открытий, успехов в преподавательской деятельности", - говорится в сообщении Русского дома.

По словам директора представительства Россотрудничества, вклад Антанасиевич в развитие русского языка и культуры в Сербии трудно переоценить: "Сейчас сложно найти серба, хорошо говорящего по-русски, который не был бы ее студентом".