Русский научный институт возобновил свою деятельность в Сербии

БЕЛГРАД, 16 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Русский научный институт (РНИ), созданный в 1928 году белоэмигрантами в Белграде и прекративший свою работу в 1941 году после немецкой оккупации Югославии, возобновил свою деятельность в Сербии спустя 80 лет после закрытия. Презентация обновленного института прошла в среду в Российском центре науки и культуры "Русский дом" в Белграде, сообщил корреспондент ТАСС.

Группа ученых под руководством профессора-филолога Белградского университета Ирины Антанасиевич и профессора-историка Белградского университета Алексея Тимофеева представила многочисленным гостям обновленный проект РНИ. В церемонии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, директор Русского дома Евгений Баранов, директор Института славяноведения РАН Константин Никифоров, член Сербской академии наук и искусств экс-посол Сербии в России Славенко Терзич, заместитель градоначальника Белграда Горан Весич.

Антанасиевич и Тимофеев подчеркнули, что новый институт "не будет преследовать цель копировать работу старого института, а намерен развивать ее на новом технологическом и инструментальном уровне".

История Института

После гражданской войны из России в королевскую Югославию переселилось несколько десятков тысяч человек, в основном представителей интеллигенции и военных. Здесь собралось большое число известных российских ученых, которые нашли способ продолжить свою научную деятельность за рубежом. На съезде русских академических организаций за границей 23 июня 1928 года было принято решение о создании в Белграде Русского научного института. Институт занимался гуманитарными и естественнонаучными исследованиями в области прошлого и настоящего русских и сербов, популяризовал научные знания из этих областей в русском и сербском обществе, занимался помощью молодым поколениям русских ученых в изгнании.

В межвоенное время в руководство РНИ входили правовед Е. В. Спекторский, историк права Ф. В. Тарановский, историк церкви А. П. Доброклонский, терапевт А. И. Игнатовский, теплотехник Г. Н. Пио-Ульский, конструктор В. В. Фармаковский, математик Н. Н. Салтыков, филолог С. М. Кульбакин, химик Н. А. Пушин, астроном В. С. Жардецкий. Перед Второй мировой войной (в 1938 году) в РНИ состояло 58 профессоров и 48 молодых ученых. С лекциями в Белград приезжали многочисленные деятели русской культуры и науки: философ Иван Ильин, ученый и изобретатель Игорь Сикорский, шахматист Александр Алехин, философ Николай Лосский, историк Александр Кизеветтер, историк-славист Антоний Флоровский, философ Семен Франк, поэты Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский, Константин Бальмонт, Игорь Северянин.

За тринадцать лет работы (1928-1941) в институте было прочитано более 700 тематических лекций, организовано более 50 семинаров, проведено свыше 30 курсов. Научный журнал института "Записки РНИ" опубликовал 190 работ русских исследователей. РНИ оказал помощь в становлении целой плеяде русских ученых, сформировавшихся уже в изгнании, среди них инженер К. Д. Воронец, экономист Б. С. Ижболдин, историк В. А. Мошин, филолог И. Н. Голенищев-Кутузов.

С 1933 по 1941 годы РНИ действовал в стенах Русского Дома им. Императора Николая II в Белграде (ныне - Русский дом в Белграде).

Цели и проекты РНИ

Обновленный Русский научный институт ставит перед собой задачи изучения русского наследия в Сербии, знакомства русского и сербского общества с известными и неизвестными страницами общего прошлого, помощь молодым сербским и русским ученым в их первых шагах по изучению истории, языка и культуры двух народов. В фокусе интереса РНИ находятся русско-сербские связи с равным вниманием как к "белым", так и "красным", особое значение придается изучению русской эмиграции в Королевстве Югославии.

В рамках своей работы РНИ будет также заниматься мониторингом состояния русских некрополей на территории Сербии, изучением и оцифровкой исторических архивов, созданием научных и информационных материалов о культурных объектах, связанных с русско-сербской историей на Балканах, сохранением печатного наследия.

Первыми шагами РНИ в 2021 году стала организация двух масштабных выставок к 145-летию прибытия русских добровольцев в Сербию в 1876 году, посвященных генералу М. Г. Черняеву и художнику В. Д. Поленову. Эти выставки были открыты в Белграде, а в дальнейшем посетили Крушевац, Алексинац, Сремские Карловцы, Сремскую Митровицу и Вране.

Поддержка "Газпром нефти"

Восстановление Русского научного института поддержала российская компания "Газпром нефть", которая ведет широкую гуманитарную деятельность в Сербии. Компания более 10 лет реализует программу в области культуры, образования и сохранения исторического наследия двух стран. Благодаря поддержке компании было создано самое масштабное мозаичное убранство главного православного храма на Балканах - храма Святого Саввы, оказана помощь в реконструкции Русского некрополя в Белграде, обеспечена поддержка культурным и просветительским проектам, в том числе международного фестиваля русской музыки "Kustendorf CLASSIC", проводимого вместе с Эмиром Кустурицей.

"На протяжении последнего десятилетия большинство ключевых российско-сербских проектов в сфере истории и культуры осуществлялись при участии нашей компании. Восстановление деятельности Русского научного института восполняет недостающее звено инфраструктуры взаимодействия наших стран. В данном случае мы поддерживаем инициативы, связанные с разбором и оцифровкой многочисленных архивов по российско-сербской истории, сохранением исторических памятников и образовательными проектами для сербской молодежи", - заявил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.