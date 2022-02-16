РПЦ откроет свои монастыри в Африке

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) намерена организовать монашескую жизнь в Африке и открыть там монастыри. Об этом сообщил в среду патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

"Мы очень хотим, чтобы молодые люди (из Африки - прим. ТАСС) приезжали к нам в монастыри, под моим контролем здесь, <…> чтобы соприкоснулись с нашими монашескими традициями. И мы будем возвращать их на места служения в Африку, где они будут уже организовывать монашескую жизнь", - сказал митрополит Леонид в ходе лектория Российского православного университета "Крапивенский-4", который прошел в формате zoom-конференции.

По его словам, несколько православных юношей и девушек уже изъявили желание "пройти искус" - духовное испытание перед принятием монашества.

Экзарх также напомнил, что Египет является родиной монашества, где оно зародилось в первые века христианства.

Кроме того, он сообщил, что сейчас в Русской церкви "готовят списки" для обучения, и еще до начала нового академического года в сентябре африканцы, перешедшие в юрисдикцию РПЦ, приедут в Россию для изучения русского языка и других необходимых им предметов в учебных заведениях.

В качестве основной задачи экзархата митрополит Леонид назвал подготовку духовенства из числа коренных жителей Африки, "и прежде всего - епископов". Он напомнил, что в составе Александрийского патриархата были лишь единицы епископов-африканцев - подавляющее большинство иерархов там - греки. В Московском патриархате намерены исправить эту ситуацию, делая упор именно на африканское духовенство. "Обязательно будем рукополагать чернокожих епископов-африканцев", - заверил экзарх.

Создание экзархата

Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию Московского патриархата 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко и совместного с ним служения.

По последним данным Патриаршего экзарха Африки, уже в общей сложности более 150 клириков Александрийского патриархата из 12 стран изъявили желание перейти в юрисдикцию Русской православной церкви, их число постоянно растет.