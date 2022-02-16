Строительство новых мусорных заводов в Калужской области планируется в 2024 году

ТАСС, 16 февраля. Строительство в Калужской области новых предприятий по обращению с отходами ожидается в 2024 году, соответствующее соглашение Российский экологической оператор (РЭО) заключил с областью, сообщает пресс-служба РЭО.

"Подписали с Владиславом Валерьевичем (Шапшой, губернатором области - прим. ТАСС) соглашение о взаимодействии в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Совместно мы выработаем план мероприятий по реализации инвестиционного проекта по созданию объектов обращения с ТКО на основе концессионного соглашения. А также определим перечень объектов и земельные участки для их размещения. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов в Калужской области планируется в 2024 году", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Инвестиционные проекты в области обращения с отходами будут осуществлять в Калужской области на основе концессионных соглашений.

"В рамках соглашения совместно с руководством Калужской области РЭО определит источники финансирования инвестиционных проектов на территории региона и рассмотрит возможности оказания мер поддержки проектам от РЭО", - добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.