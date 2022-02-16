В Мурманской области отменяют QR-коды в общественных местах

МУРМАНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Мурманской области отменяют QR-коды в торговых центрах, кафе, ресторанах и кинотеатрах региона с 18 февраля. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале в среду.

"С этой пятницы отменяем QR-коды в заведениях общепита, кинотеатрах, ТЦ и ТРЦ на территории Мурманской области", - написал он.

Отмена "ковидных" документов стала первым послаблением после начала пятой волны заболеваемости. В Заполярье все еще сохраняется масочный режим, половина сотрудников предприятий и учреждений обязаны работать удаленно. До конца февраля запрещены все массовые мероприятия, в том числе и уличные. Заполняемость кинотеатров - не более 50%, кафе и ресторанов - не более 70%, при этом заведения общепита работают до 23:00.

Ранее Андрей Чибис сообщал, что пик омикрон-волны коронавируса в Мурманской области пройден. Он пришелся на 10 февраля, когда в регионе было зафиксировано 1 408 случаев, после чего количество заболевших стало снижаться. Сейчас в сутки фиксируется менее 1 тыс. случаев. Основная заболеваемость идет за счет амбулаторных пациентов, у которых болезнь протекает без осложнений и бессимптомно. С начала пандемии в Заполярье количество заболевших ковидом превысило 116 тыс., умерли более 3 тыс. человек.