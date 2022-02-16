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Более 30 предприятий присоединились к проекту развития промышленного туризма в Петербурге

Профильные городские комитеты совместно с предприятиями и туроператорами уже согласовали план действий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Петербург стал одним из пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России. В проекте, инициированном Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ, примут участие более 30 предприятий города, сообщила в среду пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

"Первоначально в проекте по развитию промышленного туризма участвовали десять петербургских предприятий, в их числе - Императорский фарфоровый завод, Петродворцовый часовой завод "Ракета", "ОДК-Климов", "БСХ бытовые приборы", завод TimeTrial. Недавно еще более 20 предприятий выразили желание принять активное участие в проекте", - говорится в сообщении.

Профильные городские комитеты совместно с предприятиями и туроператорами уже согласовали план действий на ближайшие месяцы. В рамках принятой дорожной карты предусмотрены мероприятия по расширению экскурсионной сети, популяризации промышленности и повышению престижа рабочих специальностей у молодежи.

С 1 марта на базе городского туристско-информационного бюро откроется образовательная программа для предприятий, подтвердивших участие в проекте. Планируется сформировать маршрут по историческим объектам промышленной архитектуры, ключевыми точками на нем станут здания заводов и фабрик. Кроме того, готовится выставка, на которой представят основные этапы развития предприятий Петербурга. Экспозиция расскажет о судьбах людей, о рабочих династиях. Открытие запланировано на 10 сентября - День промышленности города.

Отмечается, что Петербургу предложено принять участие в разработке федеральной Концепции развития промышленного туризма с последующим формированием правовой базы и системы стандартов.

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