РПЦ просит Роскомнадзор удалить фейковые видео о насилии над детьми в церковном приюте

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ обратился в Роскомнадзор с просьбой удалить видеоролики и публикации с не подтвердившимися ложными сведениями об издевательствах и насилии над детьми в бывшем приюте при Иоанно-Богословском женском монастыре в Архангельской области. Об этом сообщил замглавы синодального отдела Вахтанг Кипшидзе.

Как написал Кипшидзе в среду в своем Telegram-канале, в октябре - ноябре 2021 года в соцсети TikTok были размещены ролики, где рассказывалось об издевательствах и насилии над детьми в приюте при Иоанно-Богословском женском монастыре в Архангельской области. Для предотвращения преступлений против детей отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ попросил следственное управление СК РФ по Архангельской области провести проверку этих сообщений. В результате было установлено, что описываемые в видеороликах преступления не находят подтверждения. Также известно, что приют расформирован несколько лет назад.

"Считая категорически неприемлемым жестокое обращения с детьми, мы не намерены также оставлять без ответа необоснованные обвинения в адрес церковных приютов. В связи с этим мы официально обратились в Роскомнадзор с просьбой содействовать удалению данных видеороликов и публикаций как содержащих ложные сведения и компрометирующих труд многих православных христиан в этой сфере", - написал замглавы синодального отдела.

Кипшидзе подчеркнул, что отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ будет и впредь инициировать проведение следственных мероприятий по сообщениям о преступлениях в отношении детей.