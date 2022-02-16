РПН выделили почти 30 млн рублей на производство реагентов для исследования омикрон-штамма

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Роспотребнадзору почти 30 млн рублей на производство реагентов для исследования омикрон-штамма коронавируса. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Роспотребнадзору в 2022 году на предоставление субсидий подведомственным учреждениям Роспотребнадзора бюджетные ассигнования в размере 29 172 тыс. рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея в виду производство комплекта реагентов для молекулярно-генетического типирования штамма вируса SARS-CoV-2 "омикрон" в количестве 300 000 исследований", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за целевым использованием средств. Ведомство также должно будет представить доклад об этом в правительство до 15 января 2023 года.