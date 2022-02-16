Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 414 млн

ЖЕНЕВА, 16 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 414 млн, а число летальных исходов - 5,83 млн. Об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:44 мск 16 февраля в ВОЗ поступили сведения о 414 525 183 инфицированных и 5 832 333 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 070 069, летальных исходов - на 10 575.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 400 млн заразившихся была пройдена 10 февраля, 350 млн - 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября 2021 года, 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 77 301 430. Далее следуют Индия (42 723 558), Бразилия (27 538 503), Франция (21 245 489) и Великобритания (18 393 955). Летальных исходов больше всего также в США - 915 622, вторую строчку занимает Бразилия (638 835), третью - Индия (509 872). Далее следуют Россия (342 383) и Мексика (312 965).