В России разработают рекомендации по обработке биометрических персональных данных

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Разработкой методических рекомендаций Роскомнадзора (РКН) операторам по вопросу обработки биометрических персональных данных займется рабочая группа в рамках консультативного совета при ведомстве. Решение о ее создании было принято на заседании совета, сообщается на сайте Роскомнадзора в среду.

Совет является консультативно-совещательным органом при РКН. В его состав входят представители общественной организации "Опора России", Национального совета финансового рынка, Национального Дельфийского Совета, Торгово-промышленной палаты РФ и другие. "Принято решение создать рабочую группу в рамках совета по разработке методических рекомендаций Роскомнадзора операторам по вопросу обработки биометрических персональных данных", - говорится в сообщении.

В рамках заседания также были озвучены итоги деятельности Роскомнадзора по защите прав граждан в области персональных данных за 2021 год. Так, в рамках контроля за соответствием обработки персональных данных требованиям законодательства ведомство провело почти 4 тыс. контрольных мероприятий. В 80% случаев были найдены нарушения.

За год было составлено 225 протоколов об административных правонарушениях в области персональных данных. Основная причина - их незаконная обработка или неуничтожение незаконно обрабатываемых данных.