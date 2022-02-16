Словакия отменила карантин для покидающих Украину из-за угрозы военного конфликта

ПРАГА, 16 февраля. /ТАСС/. Словакия со среды отменила обязательное пребывание в карантине до получения отрицательного теста на коронавирус для граждан, прибывающих из соседних стран, где для них возникла непосредственная угроза в связи с внутренним или международным военным конфликтом. Данное решение властей может распространяться лишь на Украину. Об этом сообщило Словацкое радио .

Риск переноса коронавируса на Украине, согласно словацким медикам, является очень высоким. Прибывающим в республику из таких стран необходимо находиться в карантине до получения отрицательного результата теста на вирус. Словацкие власти отменили эту обязанность для прибывающих с Украины, учитывая ситуацию на российско-украинской границе, которая, как утверждают в Братиславе, может перерасти в военный конфликт и побудить массы украинцев искать убежища за рубежом. Словакия готова к развитию всех сценариев и приему беженцев.

"Словакия в случае эскалации напряженности [на российско-украинской границе] и начала военных действий готова принять беженцев из Украины, спасающихся от военного конфликта", - привело радио словам министра обороны республики Ярослава Надя.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.