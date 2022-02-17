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В Москве открывается первая NFT-галерея искусства

Часть доходов с продаж NFT-коллабораций с брендами планируют передавать в Фонд поддержки художников цифрового искусства

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Художники цифрового искусства смогут продемонстрировать свое творчество в NFT-галерее, которая открывается в Москве в четверг, сообщила студия новых медиа, галерея ZAVTRA.

"Именно эта дата, 17 февраля 2022-го, становится точкой отсчета для развития в стране мирового тренда на NFT-искусство", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первой выставленной в галерее NFT-коллекцией станет коллаборация с художником Русланом Вяльцевым. "Первой компанией в стране, кто выставил свою NFT-коллекцию в физической галерее, становится "Яндекс.Еда", для которой студия ZAVTRA в коллаборации с известным художником Русланом Вяльцевым создала NFT-коллекцию", - добавили в студии.

Часть доходов с продаж NFT-коллабораций с брендами студия планирует передавать в свой Фонд поддержки художников цифрового искусства.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.

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