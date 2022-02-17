ЛДПР вносит в Думу проект о запрете прерывать рекламой фильмы, транслируемые по вечерам

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР в четверг внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом "бегущей строки" телепередачи и фильмы, транслируемые в вечернее время. Текст инициативы и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов, замруководителя фракции Ярослав Нилов.

Часть 4 статьи 14 закона "О рекламе" предлагается дополнить положением, согласно которому "запрещается прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом "бегущей строки" телепередачи, в том числе художественные фильмы, транслируемые в период с 18 до 23 часов".

По словам авторов инициативы, "реклама не просто отнимает время у человека, но и разрушает впечатление от просмотра художественного фильма или телепередачи, препятствует целостному восприятию информации". "Принятие законопроекта, не предусматривающего полного запрета рекламы в прайм-тайм, а предлагающего лишь ее ограничение в указанный период времени, позволит гражданам полноценно отдохнуть после трудового дня, не испытывая раздражение при просмотре телепередач и художественных фильмов", - говорится в пояснительной записке.

Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время такой запрет на прерывание рекламой установлен для религиозных телепередач и любых других телепередач продолжительностью менее 15 минут. Кроме того, запрет на распространение рекламы существует в телепередачах, транслируемых в соответствии с законом "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации", а также в дни траура, объявленные в России.