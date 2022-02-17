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Гинцбург: жалоб на негативные эффекты вакцинации подростков от COVID-19 не поступало

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи отметил, что объемы производства "Спутника М" будут наращиваться, вскоре к процессу подключится компания "Генериум"
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Жалобы на негативные эффекты вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет препаратом "Спутник М" не поступали. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Никаких жалоб не поступало, абсолютно", - рассказал ученый.

Гинцбург добавил, что объемы производства "Спутника М" будут наращиваться, вскоре к процессу подключится компания "Генериум". "Через две недели к производству данной вакцины приступает "Генериум", и все объемы, которые потребуются для этой возрастной группы, мы мгновенно выполним и поставим в регионы. Насколько я помню, сейчас порядка 60 тыс. [доз] использовано, то есть 60% от того, что было поставлено", - рассказал он.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая применяется для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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