В Дагестане в 2022 году проведут кадастровую оценку более 1 млн земельных участков

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют провести кадастровую оценку более 1 млн земельных участков в текущем году, среди которых земли населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В 2022 году всего предстоит оценить более 1 млн 96 тыс. земельных участков. Из них 132 тыс. 779 земельных участков с категорией "земли сельскохозяйственного назначения" и 936 тыс. 870 земельных участков с категорией "земли населенных пунктов", - цитирует пресс-служба врио министра по земельным и имущественным отношениям региона Заура Эминова.

Отмечается, что кадастровая стоимость определяется для целей налогообложения, а также иных целей, предусмотренных действующим законодательством, в том числе для определения величины арендной платы, выкупной цены при продаже земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, величины компенсационных выплат при изъятии земли для государственных нужд и других целей.

Государственная кадастровая оценка земельных участков в 2022 году должна быть проведена во всех регионах России без учета ограничений по ее периодичности. Такая норма содержится в законе, который был принят в июле 2020 года для совершенствования процедуры государственной кадастровой оценки. Теперь она будет проводиться один раз в четыре года, а в городах федерального значения - раз в два года в случае принятия такого решения. Так, в 2022 году во всех регионах проведут кадастровую оценку земельных участков, а в 2023 году - зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест.