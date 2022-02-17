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В Приморье внутрикраевые авиарейсы отменяются третий день подряд из-за непогоды

При этом автобусные междугородние маршруты 17 февраля выполняются по расписанию

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Внутрирегиональное авиасообщение в Приморском крае остается нарушенным третий день подряд из-за непогоды, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе международного аэропорта Владивосток. Во вторник и среду полеты отменялись из-за снегопада и плохой видимости, в четверг - из-за ветра.

"Сегодня по погодным условиям уже отменены рейсы в Кавалерово и Преображение. Из-за сильного ветра могут отмениться и остальные рейсы внутри Приморского края", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в диспетчерской автовокзала Владивостока, автобусные междугородние рейсы в четверг, 17 февраля, выполняются по расписанию, отмен по погодным условиям нет.

Снегопады в Приморском крае продолжались двое суток и прекратились в четверг. Во вторник и среду из-за погоды в регионе были отменены внутрикраевые авиарейсы и часть междугородних автобусных рейсов. Школы Владивостока временно перешли на дистанционное обучение.

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