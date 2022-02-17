В Чили умерла последняя носительница языка индейцев-яганов

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 февраля. /ТАСС/. Последняя носительница языка индейцев-яганов умерла в Чили в возрасте 93 лет. Об этом сообщило в среду правительство южноамериканской республики.

"Минутой молчания и посмертным награждением медалью министерства социального развития и по делам семьи глава ведомства Карла Рубилар отдала дань памяти Кристине Кальдерон, последней носительнице языка яганов и представительнице этого народа", - говорится в сообщении.

По сведениям ведомства, Кальдерон умерла в среду. Планировалось, что она лично получит медаль от министерства за ее вклад в развитие региона Магальянес и его культуры.

В 2003 году ЮНЕСКО наделила Кальдерон статусом "живого наследия". Согласно данным Министерства социального развития и по делам семьи Чили, она приложила много усилий для сохранения культуры яганов и их языка. Вместе со своей внучкой она составила словарь языка яганов и подготовила сборник рассказов и легенд этого народа.

Яганы - коренной народ архипелага Огненная Земля, расположенного на юге Чили и Аргентины. В ходе переписи в 2017 году 1 600 человек в Чили отнесли себя к представителям этого народа.