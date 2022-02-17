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В трех районах Приморья за два дня выпало более месячной нормы снега

Больше всего осадков зафиксировали в Тернейском районе

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших за два дня в трех муниципалитетах Приморского края, достигло или превысило месячную норму, сообщил ТАСС в четверг ведущий специалист Примгидромета Виктор Чулков.

"Больше всего осадков - 23 мм или 106% месячной нормы - выпало в Тернейском районе. Также 21 мм осадков зафиксировано в Ольгинском районе, для которого такой объем снега равен 138% месячной нормы. В Уссурийске выпало 12 мм, что составляет ровно месячную норму для этого района", - сообщил Чулков.

Еще в 15 районах Приморья синоптики зафиксировали выпадение более чем половины месячной нормы осадков за два дня. В четверг снег на территории большей части края прекратился, при этом усилился ветер. Во Владивостоке его сила составляет 23,7 м/с, на мысах - до 28 м/с.

Автобусные междугородние рейсы в четверг выполняются по расписанию, отмен по погодным условиям нет. При этом из-за сильного ветра третий день подряд отменяются внутрикраевые авиарейсы. Из-за погоды школы Владивостока временно перешли на дистанционное обучение.

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РоссияПриморский край
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